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Агент Джона Кордобы заявил, что форвард «Краснодара» является кандидатом в сборную

Агент Джона Кордобы заявил, что форвард «Краснодара» является кандидатом в сборную
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Футбольный агент Хосе Родригес Бастер, представляющий интересы форварда «Краснодара» Джона Кордобы, рассказал, за успехами колумбийца следят на родине футболиста.

«Следят ли в Колумбии за игрой Кордобы в «Краснодаре»? Безусловно, в России есть сразу несколько колумбийцев, постоянно вызывающиеся в сборную. Джон – тоже кандидат в сборную. Он проводит отличный сезон и является одним из ключевых игроков «Краснодара», – приводит слова Бастера Metaratings.ru.

Отметим, что Джон Кордоба не получил вызов в сборную на матчи отборочного турнира за право выхода на чемпионат мира-2026. Нападающий перешёл в «Краснодар» в 2021 году из берлинской «Герты». Кордоба забил 34 гола и отдал 17 результативных передач в 67 матчах за «быков».

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