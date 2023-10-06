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ЭСК признала, что Чебан правильно засчитал гол в ворота «Рубина» в матче с «Краснодаром»

ЭСК признала, что Чебан правильно засчитал гол в ворота «Рубина» в матче с «Краснодаром»
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«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Чебана в матче 10-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:2). Вопросы вызвал эпизод с взятием ворот «Рубина» на 24-й минуте матча.

«Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Рубин» на 24-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока атакующей команды «Краснодар» №4 Игнасио Алонсо в единоборстве за верховой мяч с игроком обороняющейся команды «Рубин» №15 Игором Вуячичем в атакующей фазе команды «Краснодар», предшествующей взятию ворот соперника, комиссия не усмотрела нарушения правил, так как нападающий «Краснодара», выпрыгнув выше соперника, сыграл в мяч без нарушения правил, а контакт с ногой соперника при его приземлении на газон, являющийся ненаказуемым, был неизбежным и носил случайный характер. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и засчитать взятие ворот в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения ЭСК на официальном сайте РФС.

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