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«Аль-Наср» упустил победу на последних минутах встречи с «Абхой»

«Аль-Наср» упустил победу на последних минутах встречи с «Абхой»
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Завершился матч 9-го тура аравийской Про лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Абха». Игру принимал стадион «Аль-Авваль Парк». Финальный свисток зафиксировал счёт 2:2.

На третьей минуте, полузащитник «Аль-Насра» Отавио с передачи Марсело Брозовича открыл счёт в матче. На 28-й минуте бразильский форвард Андерсон Талиска удвоил преимущество хозяев. На 36-й минуте «Абха» сократила отставание в счёте, отличился Сад Бгуир, реализовавший пенальти. До последних минут встречи команда Криштиану Роналду сохраняла минимальное преимущество, но в компенсированное время точный удар Карла Токо Экамби спас «Абху» от поражения.

По итогам девяти туров «Аль-Наср» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Абха» осталась на 17-й позиции, в активе команды семь очков после девяти игр.

Саудовская Аравия - Про лига . 9-й тур
06 октября 2023, пятница. 18:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 2
Абха
Абха
1:0 Отавио – 3'     2:0 Талиска – 28'     2:1 Бгуир – 36'     2:2 Токо Экамби – 90+2'    
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