«Аль-Наср» упустил победу на последних минутах встречи с «Абхой»

Завершился матч 9-го тура аравийской Про лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Абха». Игру принимал стадион «Аль-Авваль Парк». Финальный свисток зафиксировал счёт 2:2.

На третьей минуте, полузащитник «Аль-Насра» Отавио с передачи Марсело Брозовича открыл счёт в матче. На 28-й минуте бразильский форвард Андерсон Талиска удвоил преимущество хозяев. На 36-й минуте «Абха» сократила отставание в счёте, отличился Сад Бгуир, реализовавший пенальти. До последних минут встречи команда Криштиану Роналду сохраняла минимальное преимущество, но в компенсированное время точный удар Карла Токо Экамби спас «Абху» от поражения.

По итогам девяти туров «Аль-Наср» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Абха» осталась на 17-й позиции, в активе команды семь очков после девяти игр.