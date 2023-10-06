Гендир «Балтики» – о трансферах: на финальной стадии последнее слово за тренером

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волжёнкин рассказал о роли главного тренера команды Сергея Игнашевича в трансферной деятельности калининградского клуба.

«Я бы сказал, что у нас смешанная схема формирования. Есть принципы клуба в части возраста и потенциала для развития футболиста, есть чёткая структура бюджета в части фонда оплаты. При этом спортивный директор чётко понимает, какие качества у футболистов хочет видеть главный тренер, и игроки подбираются с их учётом. Ну и на финальной стадии, когда есть уже определённый список кандидатов, подготовленный спортивным отделом, тренер выбирает, кто подходит ему больше, на кого сделать упор в переговорах.

Он весьма требовательный, хочет, чтобы в команде были только самые сильные игроки, как и все другие тренеры, думаю», – сказал Волженкин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Сергей Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Под его руководством команда завоевала право выступать в Российской Премьер-Лиге. По итогам десяти туров клуб из Калининграда занимает 15-е месте в турнирной таблице, заработав семь очков.