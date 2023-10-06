Губернатор Воронежской области рассказал, что «Факелу» ищут крупного спонсора

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что бюджетное финансирование футбольного клуба «Факел» сохранится в прежнем объёме. При этом, по словам чиновника, перед клубом поставлена задача найти крупного спонсора.

«Да, «Факел», наверное, по объёму клубного бюджета – самая скромная команда из всей Премьер-Лиги. Финансирование команды из бюджета Воронежской области сохранится на том же уровне, который есть сейчас. Задача, конечно, вместе с руководством команды найти такого генерального спонсора, крупную компанию, которая была бы готова вкладываться. Пока у нас такого варианта нет, мы ведём поиск.

Как только мнение о том, что это временная команда, которая вошла-вышла (из РПЛ – Прим. «Чемпионата), уйдёт — а я думаю, что команда, футболисты сумеют закрепиться в Премьер-Лиге — то будет гораздо легче разговаривать с потенциальными генеральными спонсорами», – приводит слова губернатора «РИА Новости Спорт».

За 10 туров «Факел» набрал восемь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.