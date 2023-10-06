Зелимхан Бакаев оформил голевую передачу за «Аль-Вахду» в матче с «Бани Яс»

В эти минуты проходит матч 5-го тура чемпионата Объединённых Арабских Эмиратов, в котором встречаются «Бани Яс» и «Аль-Вахда». После первого тайма «Аль-Вахда» выигрывает со счётом 1:0.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий гостей Факундо Круспски. Ему ассистировал российский полузащитник Зелимхан Бакаев. Это первое результативное действие россиянина в новом клубе. Бакаев проводит за «Аль-Вахду» третий матч. На 43-й минуте встречи «Аль-Вахда» осталась в меньшинстве после удаления защитника Абдулрахмана Салеха. На 45-й минуте Зелимхан Бакаев получил жёлтую карточку.

Напомним, «Зенит» объявил о переходе Бакаева в эмиратский клуб «Аль-Вахда» на правах аренды 19 сентября. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.