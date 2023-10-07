Спортивный директор «Гавра»: болельщики просто обожают Кузяева!

Спортивный директор французского «Гавра» Матьё Бодмер высказался о переходе российского полузащитника Далера Кузяева.

«У нас не было никаких опасений подписывать российского игрока. Для клуба это не проблема. Кузяева отлично приняли партнеры по команде. Более того, болельщики его просто обожают!» — приводит слова Бодмера Sport24.

30-летний Далер Кузяев перешёл в «Гавр» минувшим летом на правах свободного агента. Вместе с «Зенитом» полузащитник стал пятикратным чемпионом России, выиграл Кубок страны и дважды стал обладателем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн.

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.