Кубо – игрок месяца в Ла Лиге, одноклубник Захаряна опередил Беллингема и Левандовски

22-летний японский нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо был выбран игроком месяца Ла Лиги в сентябре, сообщает пресс-служба лиги.

Форвард сборной Японии опередил в голосовании нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски, бразильца из «Жироны» Савио, форварда «Атлетика» Иньяки Уильямса и, наконец, хавбека мадридского «Реала» Джуда Беллингема, который признавался лучшим игроком турнира в августе.

Кубо, прошедший через систему подготовки и «Барселоны», и мадридского «Реала», продемонстрировал результативную игру на старте нового сезона чемпионата Испании, став автором 5 голов и одной результативной передачи в семи матчах.

В минувшем сезоне хавбек сыграл за «Реал Сосьедад» 44 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Прошлым летом японец отклонил щедрое предложение саудовского «Аль-Хиляля»: клуб из Эр-Рияда предлагал футболисту четырёхлетний контракт, по которому он зарабатывал бы $ 40 млн в год, и в сумме $ 160 млн за весь период выступлений.

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