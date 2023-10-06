«Аль-Иттихад» с минимальным счётом уступил «Аль-Ахли» в матче Про лиги

Завершился матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). «Аль-Ахли» одержал победу со счётом 1:0.

На 31-й минуте забитым мячом отметился полузащитник «Аль-Ахли» Франк Кессье. Ассистировал ему Фирас Аль-Бурайкан. На 71-й минуте гол нападающего хозяев Карима Бензема был отменён после вмешательства VAR.

«Аль-Иттихад» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков по итогам девяти матчей. «Аль-Ахли» находится на пятой строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу саудовской Про лиги возглавляет «Аль-Таавун» (22).