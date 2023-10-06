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«Боруссия» М и «Майнц» поделили очки в матче 7-го тура Бундеслиги

«Боруссия» М и «Майнц» поделили очки в матче 7-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Майнц». Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лассе Кословски. «Майнц» одержал победу со счётом 2:1.

На 22-й минуте отличился полузащитник «Боруссии» Флориан Нойхаус. Ему ассистировал Франк Онора. Через две минуты нападающий «Майнца» Браян Груда с передачи Эдимилсона Фернандеша сравнял счёт. На 75-й минуте полузащитник Аймен Баркок вывел гостей вперёд. Ассистентом выступил Анвар Эль-Гази. Хозяева отыгрались усилиями защитника Джозефа Скалли, который отличился с передачи Натана Нгуму на 88-й минуте.

«Боруссия» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав шесть очков после семи матчей. «Майнц» находится на 17-й строчке, заработав два очка. Лидирует «Байер» (16).

Германия - Бундеслига . 7-й тур
06 октября 2023, пятница. 21:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
2 : 2
Майнц
Майнц
1:0 Нойхаус – 22'     1:1 Груда – 24'     1:2 Баркок – 75'     2:2 Скалли – 88'    
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