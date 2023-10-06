«Лечче» и «Сассуоло» сыграли вничью в матче 8-го тура Серии А

Завершился матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юаном Лука Сакки. Итоговый результат — 1:1.

На 22-й минуте пенальти реализовал нападающий гостей Доменико Берарди. На 48-й минуте форвард «Лечче» Никола Крстович сравнял счёт с передачи Федерико Баскиротто.

«Лечче» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после восьми матчей. «Сассуоло» находится на девятой строчке, заработав 10 очков. Лидирует миланский «Интер» (18).

Ранее сегодня, 6 октября, «Эмполи» и «Удинезе» сыграли вничью со счётом 0:0.