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«Лечче» и «Сассуоло» сыграли вничью в матче 8-го тура Серии А

«Лечче» и «Сассуоло» сыграли вничью в матче 8-го тура Серии А
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Завершился матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юаном Лука Сакки. Итоговый результат — 1:1.

На 22-й минуте пенальти реализовал нападающий гостей Доменико Берарди. На 48-й минуте форвард «Лечче» Никола Крстович сравнял счёт с передачи Федерико Баскиротто.

«Лечче» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после восьми матчей. «Сассуоло» находится на девятой строчке, заработав 10 очков. Лидирует миланский «Интер» (18).

Италия - Серия А . 8-й тур
06 октября 2023, пятница. 21:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 1
Сассуоло
Сассуоло
0:1 Берарди – 22'     1:1 Крстович – 48'    

Ранее сегодня, 6 октября, «Эмполи» и «Удинезе» сыграли вничью со счётом 0:0.

Италия - Серия А . 8-й тур
06 октября 2023, пятница. 19:30 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
0 : 0
Удинезе
Удине
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