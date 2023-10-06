«Ювентус» в текущем сезоне инвестирует € 200 млн в клубный бюджет, чтобы покрыть убытки

Совет директоров туринского «Ювентуса» утвердил бюджет на сезон-2022/2023 с убытками в размере € 123,7 млн и готовится увеличить капитал на € 200 млн. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Окончательное утверждение бюджета состоится на следующем собрании акционеров клуба, которое запланировано на 23 ноября.

Отметим, что «Ювентус» почти вдвое сократил свои убытки, по сравнению с сезоном-2021/2022 (€ 239 млн), однако общие потери клуба за последние пять лет составили € 722 млн. Кроме того, без финансового стимула от участия в Лиге чемпионов в этом сезоне «старой синьоре» потребуется ещё одно увеличение капитала, которое составит € 200 млн. Это третий случай с 2019 года, когда акционерам придётся вложить больше денег. Ранее сообщалось о цифрах в € 300 млн и € 400 млн.

По данным итальянских СМИ, в прошлом сезоне операционные расходы клуба существенно сократились, а с уходом этим летом некоторых высокооплачиваемых игроков, в том числе Леонардо Бонуччи, Анхеля Ди Мария и Хуана Куадрадо, ожидается, что то же самое повторится и в этом году.