«Нант» на выезде переиграл «Страсбург» в матче 8-го тура Лиги 1

Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Страсбург» и «Нант». Игру принимал стадион «Стад де ла Мено». Финальный свисток главного судьи матча Стефани Фраппар зафиксировал итоговый счёт 2:1 в пользу гостей.

Исход встречи был решён на старте второй половины игры. На 50-й минуте отличился нападающий «канареек» Маркус Коко, спустя восемь минут вышедший на замену хавбек Самюэль Мутуссами удвоил преимущество «Нанта». В компенсированное время хозяева забили гол престижа, его на свой счёт записал Мойзе Сахи.

По итогам восьми туров «Страсбург» опустился на девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, в активе команды 10 очков. «Нант» расположился на восьмой позиции, набрав 11 очков в восьми играх. Лидирует в Лиге 1 «Монако» (14 очков).