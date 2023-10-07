Новым главным тренером «Велеса» стал Александр Грищенко

Тренерский штаб московского «Велеса» возглавил Александр Грищенко. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что также тренерский штаб пополнили старший тренер Алексей Гусев и тренер вратарей Илья Сергунов. Ранее специалисты работали в ФК «Балтика-БФУ» из Калининграда.

«Добро пожаловать!» — написано в заявлении «Велеса».

«Велес» занимает девятое место в турнирной таблице группы Золото дивизиона «А» Леон Второй лиги. Команда набрала 13 очков после 12 матчей. На первой строчке находится «Краснодар-2», заработавший 22 очка.

В ближайшем туре Второй лиги «Велес» на своём поле встретится с костромским «Спартаком». Матч состоится в воскресенье, 8 октября. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.