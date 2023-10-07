Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал —Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новым главным тренером «Велеса» стал Александр Грищенко

Новым главным тренером «Велеса» стал Александр Грищенко
Комментарии

Тренерский штаб московского «Велеса» возглавил Александр Грищенко. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что также тренерский штаб пополнили старший тренер Алексей Гусев и тренер вратарей Илья Сергунов. Ранее специалисты работали в ФК «Балтика-БФУ» из Калининграда.

«Добро пожаловать!» — написано в заявлении «Велеса».

«Велес» занимает девятое место в турнирной таблице группы Золото дивизиона «А» Леон Второй лиги. Команда набрала 13 очков после 12 матчей. На первой строчке находится «Краснодар-2», заработавший 22 очка.

В ближайшем туре Второй лиги «Велес» на своём поле встретится с костромским «Спартаком». Матч состоится в воскресенье, 8 октября. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Кутепов: задача «Велеса» — выход в РПЛ к 2026 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android