УЕФА начал расследование инцидентов, связанных с задержанием игроков «Легии»

Европейский футбольный союз (УЕФА) начал расследование инцидентов, связанных с задержанием двух игроков польской «Легии» после матча Лиги конференций.

«В соответствии со статьей 31(4) дисциплинарного регламента УЕФА сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования инцидентов, которые предположительно произошли после матча группового этапа Лиги конференции между «АЗ Алкмаар» и варшавской «Легией» 5 октября 2023 год в Нидерландах.

Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена позднее», – сообщила пресс-служба УЕФА.

Напомним, после игры между «АЗ Алкмар» и «Легией» нидерландской полицией были задержаны два игрока польской команды — сербский защитник Радован Панков и португальскй хавбек Жозуэ. Кроме того, сообщалось, что полиция применила силу по отношению к президенту клуба Дариушу Миодуски и тренеру по физической подготовке.