Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал —Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА начал расследование инцидентов, связанных с задержанием игроков «Легии»

УЕФА начал расследование инцидентов, связанных с задержанием игроков «Легии»
Аудио-версия:
Комментарии

Европейский футбольный союз (УЕФА) начал расследование инцидентов, связанных с задержанием двух игроков польской «Легии» после матча Лиги конференций.

«В соответствии со статьей 31(4) дисциплинарного регламента УЕФА сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования инцидентов, которые предположительно произошли после матча группового этапа Лиги конференции между «АЗ Алкмаар» и варшавской «Легией» 5 октября 2023 год в Нидерландах.

Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена позднее», – сообщила пресс-служба УЕФА.
Напомним, после игры между «АЗ Алкмар» и «Легией» нидерландской полицией были задержаны два игрока польской команды — сербский защитник Радован Панков и португальскй хавбек Жозуэ. Кроме того, сообщалось, что полиция применила силу по отношению к президенту клуба Дариушу Миодуски и тренеру по физической подготовке.

Материалы по теме
Польский футбольный союз выпустил заявление по инциденту с задержанием игроков «Легии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android