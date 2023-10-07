В АПЛ будут регулярно публиковать аудиозаписи переговоров арбитров до конца сезона

Аудиозаписи переговоров арбитров будут публиковаться на регулярной основе до конца сезона в английской Премьер-лиге. Ассоциации профессиональных арбитров Англии (PGMOL) и руководство лиги пошли на этот шаг, пытаясь обеспечить большую прозрачность работы судей, сообщает Daily Mail.

Впервые запись переговоров арбитров в поле с помощниками из комнаты VAR была опубликована на этой неделе после скандального матча 7-го тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» (1:2), при этом судьи ошибочно отменили гол игрока красных Луиса Диаса, зафиксировав офсайд.

После публикации аудиозаписи стало ясно, что между арбитрами, отвечающими за VAR, произошло недопонимание: Даррен Инглэнд и его помощник Дэн Кук, изучавшие повтор эпизода, подтвердили решение рефери в поле, считая, что тот зафиксировал взятие ворот, хотя на самом деле, первоначальным решением бригады была отмена гола из-за офсайда.

PGMOL, комментируя публикацию записи, назвал инцидент «значительной человеческой ошибкой», что ещё больше повысило градус недовольства со стороны «Ливерпуля». Как бы там ни было, теперь до конца кампании аудиозаписи переговоров официальных лиц матчей в момент принятия ключевых решений будут публиковать регулярно.

По мнению организаторов, это позволит болельщикам понять, как работает процесс принятия решений судьями. Сообщается, что записи, как и комментарии официальных лиц, не будут доступны мгновенно во время или после матчей, их можно будет услышать во время традиционных телешоу.