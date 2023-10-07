Гвардиола назвал конкурентов «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, с каким соперником его подопечные будут бороться за чемпионство в АПЛ.

«C кем будем претендовать на золото? Безусловно, вместе с «Ливерпулем». Чтобы анализировать, кто будет претендовать на титул, нужно оценить первые 10 игр. Мы ещё не провели по 10 матчей. Надо подождать, но большие клубы всегда среди претендентов на титул», – приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» располагается на первой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги (АПЛ), в активе команды Хосепа Гвардиолы 18 очков по итогам семи туров. В следующем матче АПЛ команда из Манчестера сыграет с лондонским «Арсеналом», встреча состоится 8 октября.

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