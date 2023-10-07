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Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков: перед матчем с ЦСКА испытываю тревожные чувства

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался в преддверии матча красно-белых с ЦСКА.

«Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу. Они костяк команды. Они лидеры коллектива.

На кого теперь сделает ставку Гильермо, я не знаю. Перед матчем с ЦСКА у меня тревожные чувства», – приводят слова Мележикова «Известия».

Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА состоится в воскресенье, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 10 матчей. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 16 очков. Лидирует «Краснодар» (24).

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