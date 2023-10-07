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Нападающий «Норшелланна» Нюгрен признан игроком недели в Лиге конференций

Нападающий «Норшелланна» Нюгрен признан игроком недели в Лиге конференций
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Нападающий датского «Норшелланна» Беньямин Нюгрен стал лучшим игроком недели в Лиге конференций, сообщает официальный сайт УЕФА. 22-летний шведский форвард оформил дубль в матче 2-го тура группового этапа турнира с «Лудогорцем» (7:1). «Норшелланн» набрал первые три очка и занимает второе место в группе H.

В списке номинантов также находились ещё три нападающих: Джошуа Кинг из «Фенербахче», Венсан Абубакар из «Бешикташа» и Тарик Тиссудали из «Гента». Все они забили по два гола в прошедших матчах своих команд.

По итогам 1-го тура группового этапа Лиги конференций звание лучшего игрока недели получил полузащитник боснийского «Зриньски» Звеномир Кожулж. Он забил два гола в ворота «АЗ Алкмар», что позволило его команде одержать победу со счётом 4:3, уступая 0:3 после первого тайма.

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