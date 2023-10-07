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Мбаппе рассказал, за кого из претендентов на «Золотой мяч» он проголосует

Мбаппе рассказал, за кого из претендентов на «Золотой мяч» он проголосует
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Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе считает, что «Золотой мяч» должен получить аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси.

«Я буду голосовать за Лео Месси в опросе на «Золотой мяч». В индивидуальном плане он был лучшим игроком года и заслуживает этой награды», — приводит слова Мбаппе X Football в соцсетях.

Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

Мбаппе в текущем сезоне провёл за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами.

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