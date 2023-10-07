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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался о судейском скандале в матче с «Ливерпулем»

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался о судейском скандале в матче с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о ситуации с отменённым голом в матче с «Ливерпулем».

«Всё, что я скажу, будет воспринято с позиции того, что ситуация сыграла нам на руку. Факты таковы, что «Ливерпуль» забил чистый гол, который не был засчитан. Я понимаю, что это необычно, но в то же время мы находимся в новом пространстве с новыми технологиями», — приводит слова Постекоглу BBC.

Напомним, 30 сентября в матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречались «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Встреча завершилась победой лондонской команды со счётом 2:1.

«Шпоры» после семи матчей в АПЛ находятся на второй строчке с 17 очками, а «Ливерпуль» после семи туров располагается на четвёртой строчке с 16 очками.

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