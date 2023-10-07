Почеттино высказался о прогрессе Михаила Мудрика

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино на пресс-конференции перед матчем с «Бёрнли» в очередной раз прокомментировал прогресс украинского вингера Михаила Мудрика.

«Он совершенствуется. У каждого игрока есть свои особые обстоятельства – мы должны это понимать.

Это большая работа – попытаться понять всё и применить то, во что мы верим, помочь ему показывать уровень и прогрессировать», – приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс на своей страничке в «Твиттере».

Ранее стало известно, что 22-летний футболист будет доступен для выбора на игру с «Бёрнли», несмотря на небольшое повреждение, которое он получил в прошлом матче, когда попросил замену в перерыве.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.