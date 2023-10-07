Журналист Джейкобс: Почеттино поручил Мудрику выйти из своей скорлупы

Журналист Бен Джейкобс рассказал об адаптации украинского вингера Михаила Мудрика в «Челси».

«Почеттино поручил звезде, получающей £ 100 тыс. в неделю, выйти из своей скорлупы и интегрироваться в команду. Это значит быть более говорящим и более ориентированным на команду.

Мудрик постоянно поражал своих товарищей по команде на тренировках и имеет тесные личные отношения как с Беном Чилуэллом, так и с Николасом Джексоном на поле и вне его», — приводит слова Джейкобса Give Me Sport.

Напомним, украинский вингер перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе этого года. Сумма сделки составила € 70 млн, ещё € 30 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.