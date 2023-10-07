Микель Артета ответил на вопрос об участии Саки в матче с «Ман Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос об участии вингера команды Букайо Саки в матче с «Манчестер Сити», который состоится в это воскресенье в рамках очередного тура АПЛ.

«Его участие под вопросом. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в воскресенье. В предыдущем матче ему пришлось покинуть поле, а это никогда не бывает хорошей новостью. Будем отталкиваться от его состояния», — приводит слова Артеты журналист Бэн Джейкобс на своей страничке в «Твиттере».

В следующем матче в английской Премьер-лиге 8 октября «Арсенал» примет «Манчестер Сити». Игра начнётся в 18:30 по московскому времени.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лансом» (1:2) Сака был заменён в первом тайме из-за травмы.