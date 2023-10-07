Чемпионат России по футболу: расписание матчей 11-го тура РПЛ сезона-2023/2024
Сегодня, 7 октября, матчем «Урал» — «Локомотив» стартует 11-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
В 11-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч.
7 октября, суббота:
«Урал» — «Локомотив» (Екатеринбург, 12:00 мск);
«Сочи» — «Зенит» (Сочи, 14:00 мск);
«Балтика» — «Оренбург» (Калининград, 16:30 мск);
«Краснодар» – «Ростов» (Краснодар, 19:00 мск).
8 октября, воскресенье:
«Пари Нижний Новгород» – «Крылья Советов» (Нижний Новгород, 14:00 мск);
«Динамо» – «Факел» (Москва, 16:30 мск);
«Ахмат» — «Рубин» (Грозный, 19:00 мск);
«Спартак» — ЦСКА (Москва, 19:00 мск).
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар» — 24 очка. Второе место занимают самарские «Крылья Советов» (21), третье — московский «Локомотив» (18).
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