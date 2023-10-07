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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 8-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 8-го тура АПЛ сезона-2023/2024
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Сегодня, 7 октября, матчем между «Лутон Таун» и лондонским «Тоттенхэмом» стартует 8-й тур английской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

7 октября, суббота:

«Лутон Таун» — «Тоттенхэм» — 14:30 мск;

«Бёрнли» — «Челси» — 17:00 мск;

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» — 17:00 мск;

«Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед» — 17:00 мск;

«Эвертон» — «Борнмут» — 17:00 мск;

«Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» — 19:30 мск.

8 октября, воскресенье:

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» — 16:00 мск;

«Вест Хэм» — «Ньюкасл» — 16:00 мск;

«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла» — 16:00 мск;

«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 18:30 мск.

В данный момент турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити», набравший 18 очков в семи играх.

Турнирная таблица АПЛ сезона 2023/2024
Календарь АПЛ сезона 2023/2024
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