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«Урал» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 12:00

«Урал» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 12:00
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В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
07 октября 2023, суббота. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Локомотив» дома уступил «Уралу» со счётом 2:4, а во втором круге команды сыграли вничью — 2:2.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после 10 матчей. «Урал» находится на восьмой строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).

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