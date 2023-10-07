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Директор «Сассуоло»: для меня удивительно, что топ-клубы не смогли подписать Берарди

Директор «Сассуоло»: для меня удивительно, что топ-клубы не смогли подписать Берарди
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Директор «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал о несостоявшемся трансфере форварда клуба Доменико Берарди в «Ювентус».

«Для меня до сих пор удивительно, что многие топ-клубы не смогли подписать Доменико Берарди в последние годы. Он топовый, топовый игрок. Прошлым летом «Ювентус» был близок к подписанию Берарди, но сделка сорвалась, потому что стоимость была выше, чем их предложение», — приводит слова Карневали журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сообщениям СМИ, «Сассуоло» оценил Берарди не менее чем в € 30 млн. Подобная цена также отпугнула ещё одного потенциального покупателя — «Лацио».

Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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