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«Краснодар» — «Ростов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Краснодар» — «Ростов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «ФК Краснодар». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
07 октября 2023, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом розыгрыше чемпионата России команды встречались дважды. В матче первого круга домашнюю победу одержал «Ростов» со счётом 3:2. Встреча во втором круге завершилась уверенной победой «Краснодара» — 3:0.

После десяти сыгранных туров «Краснодар» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. В активе «Ростова» 10 очков, команда идёт на 12-м месте.

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