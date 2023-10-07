Агент защитника «Крыльев» Барача: Матео точно останется в команде до конца сезона

Футбольный агент Стипе Лапич, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Матео Барача, заявил, что его клиент не покинет самарский клуб до конца текущего сезона.

«У Матео нет никаких вопросов к тренеру по игровому времени, он всем доволен и ждёт своего шанса. Почему «Крылья» так мощно выглядят в этом сезоне? Барач сказал, что команда немного изменилась, появилось несколько новичков, все сыгрались. Поступало несколько предложений, но Матео принял решение никуда не уходить, он точно останется в команде до конца сезона.

Обсуждалось ли продление контракта, рассчитанного до конца сезона? Пока нет. Пока никто ничего не говорил. Мы будем ждать, Матео будет полностью отдаваться на поле. Если «Крылья» всё устроит, поговорим о контракте. Если нет, найдём другую команду», — приводит слова агента «РБ Спорт».