Галактионов: за счёт Дзюбы другие футболисты себя хорошо проявляют

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о текущей форме нападающего клуба Артёма Дзюбы.

«Кто определил, что у Дзюбы игровой спад? Через него проходят определённые взаимодействия, за счёт него другие футболисты себя хорошо проявляют. Никакого спада у Артёма нет», — приводит слова Галактионова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл в 11 матчах во всех турнирах, в которых сумел дважды отличиться и отдать три результативные передачи. Стоит отметить, что безголевая серия футболиста насчитывает пять игр в чемпионате и Кубке России. Последний раз Артём забивал 3 сентября в матче с «Балтикой» (3:2).

На данный момент «Локомотив» располагается на третьем месте в чемпионате, набрав 18 очков за 10 туров. Также железнодорожники лидируют в своём квартете в Фонбет Кубке России, где у них десять очков по итогам пяти матчей.