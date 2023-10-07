Команда Усика сенсационно вышла в лидеры чемпионата Украины по футболу

Вчера, 6 октября, состоялся матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались житомирское «Полесье» и киевское «Динамо». «Полесье» одержало победу со счётом 3:2. Напомним, что ранее чемпион мира по боксу Александр Усик подписал контакт с житомирским клубом.

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий киевского «Динамо» Виталий Буяльский. Через 11 минут защитник хозяев Борис Крушинский забил ответный мяч. На 51-й минуте Буяльский оформил дубль, реализовав пенальти. На 57-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления полузащитника Евгения Морозко. В дальнейшем футболисты «Полесья» смогли отличиться дважды. Голы на счету Филиппа Будковского и Артёма Козака.

«Полесье» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда набрала 19 очков после 10 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 15 очков за семь игр.