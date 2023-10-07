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«Невероятная игра». Усик — о победе «Полесья» в матче с киевским «Динамо»

«Невероятная игра». Усик — о победе «Полесья» в матче с киевским «Динамо»
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Нападающий житомирского «Полесья» Александр Усик прокомментировал победу в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (3:2).

«Конечно, это была невероятная игра. Очень круто! Ребята играли с обеих сторон очень хорошо, но «Полесье» немного лучше – 3:2. Мы видим, что «Полесье» играло в меньшинстве, но парни хорошо защищались, и это победа. Это невероятно круто, ребята на подъёме. Слава богу! Сегодня утром, когда ходил на службу, молился, я ехал на игру и знал, что будет всё будет хорошо. Я понимал, что будет нелегко, но нам и не нужно легко. Это невероятно. Бенни хорошо бежал, хорошо играл. Филипп – невероятная замена, сразу забил гол. Все ребята хорошо отыграли, невероятно. Не могу кого-то выделить, это команда, это круто. Я поздравляю тренера, поздравляю команду», — приводит слова Усика официальный сайт «Полесья».

«Полесье» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда набрала 19 очков после 10 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 15 очков за семь игр.

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