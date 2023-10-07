Тренер женской сборной России U15 рассказала о выступлении на Турнире развития УЕФА

Старший тренер женской юниорской сборной России до 15 лет Елена Медведь рассказала о выступлении национальной команды на Турнире развития УЕФА.

«Турнир прошёл очень хорошо, нас тепло встретили, у сербской стороны очень хорошая тренировочная база, на которой приятно тренироваться, играть и находиться. Там сделано всё для спортсменов. Если же говорить о результате, то первые два матча получились хорошими, мы одержали две победы, здорово сыграли, но не без ошибок. Девчонки — большие молодцы. Что же касается последнего матча с Сербией, то, конечно, хотелось бы побеждать и занимать первое место на турнире. Но это был первый турнир для команды этого возраста, первый полноценный международный опыт.

Наверное, не всё должно было пройти гладко. Хочу сказать, что мы могли занимать первое место, но, наверное, ещё психологически не готовы. Не хватило не только психологии, но и концентрации, физически, тактически и технически мы были готовы. Местами мы смотрелись интереснее соперника. Мы говорили с сербским тренером и узнали, что они в таком составе тренируются уже год. А у нас это был второй сбор. Поэтому у сербской команды было чуть больше опыта и сыгранности.

Все провели хороший турнир, выкладывались на сто процентов, хотели себя проявить. Все — большие молодцы, хотелось бы поблагодарить девчонок. Если говорить, кто бы мог стать лучшим игроком турнира, то это Юлия Соболева. Тренеры других команд её также отмечали. На турнире наша команда не показала, на мой взгляд, и половины своего потенциала. У этой команды очень хорошее будущее. Все девчонки интересные, и, учитывая наш возраст, нам есть куда расти», — приводит слова Медведь ТАСС.

Женская сборная России заняла второе место на Турнире развития УЕФА среди игроков не старше 15 лет. Российские футболистки в 1-м туре одержали победу над Словенией (6:0). Во 2-м туре была обыграна Беларусь (1:0). А в заключительном матче турнира россиянки уступили сборной Сербии (1:2).