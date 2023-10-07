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Радимов: засуньте Володьку Быстрова в ЭСК наконец

Радимов: засуньте Володьку Быстрова в ЭСК наконец
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Российский тренер Владислав Радимов оценил решения Экспертно-судейской комиссии по матчу «Ростов» — «Урал», который завершился вничью — 2:2. Также Радимов иронично посоветовал взять в состав комиссии бывшего хавбека сборной России Владимира Быстрова.

«Самое смешное, что я только недавно прочитал, что и пенальти, и удаление Егорычева в том матче, оказывается, по версии ЭСК, были справедливыми, а гол в ворота «Ростова» засчитывать было нельзя… То есть Мажич и компания сами назначают судей, сами же потом дают экспертную оценку – какая-то комедия!

Конечно, если он за них отвечает, если он их назначает, в прессе он их критиковать не будет, а будет их защищать. Поставьте тогда других людей в ЭСК, Володьку Быстрова наконец туда засуньте! Он всё равно ничего не делает (смеётся)», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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