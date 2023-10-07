«Урал» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

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В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Юшин, Бикфалви, Шеттине.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Фассон, Морозов, Самошников, Сильянов, Тикнизян, Баринов, Марадишвили, Миранчук, Дзюба.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Локомотив» дома уступил «Уралу» со счётом 2:4, а во втором круге команды сыграли вничью — 2:2.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после 10 матчей. «Урал» находится на восьмой строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).