«Спартак» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 8 октября, пройдёт матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют московские «Спартак» и ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнётся в 19:00 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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После 10 туров «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. ЦСКА занимает шестое место, у армейцев столько же очков в активе. В двух матчах внутреннего первенства в прошлом сезоне команды забили друг другу семь голов. Встреча 13-го тура завершилась вничью со счётом 2:2, а в 28-м туре сильнее оказались красно-белые — 2:1.

Лучшим бомбардиром «Спартака» в этом сезоне является Тео Бонгонда, на счету которого четыре гола в матчах Российской Премьер-Лиги. В составе ЦСКА больше всех забивает Фёдор Чалов (шесть мячей).

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