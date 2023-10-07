Владислав Радимов: «Урал» — фаворит в матче с «Локомотивом»

Российский тренер Владислав Радимов поделился мыслями о предстоящем матче 11-го тура РПЛ между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом».

«Локомотив», безусловно, показывает хорошую победную серию. Но запаса прочности у команды нет. Это не тот «Локо», что весной. Тот «Локо» был действительно хорош, а сейчас – да, они находятся на высоком месте, они обыграли «Зенит», молодцы. Но, повторюсь, запаса прочности нет точно. И сказать, что «Локо» сейчас приедет и выиграет у «Урала», я не могу.

Скорее всего, «Урал» тут фаворит. Хотя раскрываться против «Локо» не так просто: быстрые ребята могут в ответ и наказать. Но у «Локомотива» всё очень плохо в центре обороны, нет совсем хороших центральных защитников», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».