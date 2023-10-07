«Сочи» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 7 октября, состоится встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Зенит» уничтожил «Сочи» — 7:0. Во втором круге соперники сыграли вничью — 1:1.

В данный момент петербуржцы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 17 очков после 10 проведённых матчей. Сочинцы располагаются на последней строчке, имея в своём активе шесть очков.