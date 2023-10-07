Тренер «Урала» Гончаренко: у «Локомотива» очень хорошая и быстрая группа атаки

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 7 октября. Начало игры — в 12:00 мск.

«У каждой команды есть свои нюансы. У «Локомотива» есть очень хорошая и быстрая группа атаки, есть Дзюба, который в любой момент может создать неприятности. Есть масса моментов, которые нам нужно учитывать.

Насколько потеря Егорычева серьёзна для «Урала»? Конечно, эта потеря серьёзна, но когда человек по какой‑то причине недоступен для игры, то нет смысла о нём говорить. Надо сосредоточиться на тех, кто в раздевалке.

Почему в атаке снова пара Шеттине — Бикфалви? У них нет никаких болячек, и они готовы играть много, поэтому они сегодня действуют в связке», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».