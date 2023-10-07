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Вагнер Лав: никогда не забуду победу над «Спартаком» со счётом 5:1, когда сделал хет-трик

Вагнер Лав: никогда не забуду победу над «Спартаком» со счётом 5:1, когда сделал хет-трик
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России, в котором армейцы встретятся со «Спартаком». Игра состоится завтра, 8 октября. Начало матча — в 19:00 мск.

«Само собой, я буду сильно болеть за ЦСКА. Дерби — это собенный матч для чемпионата, для страны. Мне всегда нравилось участвовать в таких встречах. Стадионы заполнены, а болельщики ЦСКА весь матч поддерживают команду. Жду большого матча и новой победы ЦСКА.

Я был счастлив стать частью такого противостояния. Спасибо всевышнему, что я столько забивал и вошёл в историю среди бомбардиров этого дерби. Никогда не забуду победу со счётом 5:1, когда я сделал хет-трик. Мне кажется, та встреча не только вошла в историю моей карьеры, но и осталась в памяти фанатов», — сказал Лав в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Купить билет на дерби «Спартак» – ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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