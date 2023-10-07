Вагнер Лав: никогда не забуду победу над «Спартаком» со счётом 5:1, когда сделал хет-трик

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России, в котором армейцы встретятся со «Спартаком». Игра состоится завтра, 8 октября. Начало матча — в 19:00 мск.

«Само собой, я буду сильно болеть за ЦСКА. Дерби — это собенный матч для чемпионата, для страны. Мне всегда нравилось участвовать в таких встречах. Стадионы заполнены, а болельщики ЦСКА весь матч поддерживают команду. Жду большого матча и новой победы ЦСКА.

Я был счастлив стать частью такого противостояния. Спасибо всевышнему, что я столько забивал и вошёл в историю среди бомбардиров этого дерби. Никогда не забуду победу со счётом 5:1, когда я сделал хет-трик. Мне кажется, та встреча не только вошла в историю моей карьеры, но и осталась в памяти фанатов», — сказал Лав в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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