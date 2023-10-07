Тренер женской юниорской сборной России высказалась о допуске до международных турниров

Старший тренер женской сборной России до 16 лет Елена Медведь прокомментировала решение УЕФА о допуске юниорских национальных команд до международных турниров.

«Для развития игроков важно постоянно находиться в условиях максимальной конкуренции. Конечно, мы хотим играть с сильнейшими, в том числе с теми, кто сильнее нас. Примерно то же можно сказать и о нас как о тренерах. Поэтому новость о допуске младших сборных восприняли с оптимизмом. Мы хотим играть в футбол и надеемся, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована. А мы узнаем, когда наши команды смогут стартовать в отборочных турнирах», — приводит слова Медведь ТАСС.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все отечественные команды от соревнований под своей эгидой в феврале 2022 года. В сентябре исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Матчи российских команд должны проводиться без флага и гимна, а также не на территории Российской Федерации.