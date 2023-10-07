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«Урал» — «Локомотив»: Дзюба открыл счёт на пятой минуте

«Урал» — «Локомотив»: Дзюба открыл счёт на пятой минуте
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В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Локомотив» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
07 октября 2023, суббота. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
1-й тайм
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Дзюба – 5'     1:1 Бегич – 12'    

На пятой минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Артём Дзюба. Он первым успел на добивание после прострела Наира Тикнизяна.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после 10 матчей. «Урал» находится на восьмой строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).

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