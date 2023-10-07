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Аршавин: победой над «Сочи» «Зенит» должен оттолкнуться и начать навёрстывать упущенное

Аршавин: победой над «Сочи» «Зенит» должен оттолкнуться и начать навёрстывать упущенное
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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о выступлении сине-бело-голубых в текущем сезоне, а также о предстоящем матче 11-го тура РПЛ с «Сочи».

«Непривычно видеть, что в таблице кто‑то выше «Зенита». Но победой над «Сочи» клуб должен оттолкнуться и начать навёрстывать упущенное и догонять «Краснодар».

Ушли Малком и Далер Кузяев, не было Вендела, в обороне Родригао, как оказалось, большая потеря. Притирка идёт, и это привело к потере очков. Мы привыкли к победам «Зенита», что он безоговорочный лидер, но когда‑то должно было наступить такое время, когда команда не выигрывает.

«Сочи» очень невзрачно выглядит. Побеждай сегодня, на паузу уходи. И заканчивай отрезок до зимы. Думаю, либо на первом месте можно уйти, либо до него будет немного очков.

Когда Вендел в хорошей форме, он определяет игру «Зенита». Клаудиньо активен, но КПД уже не такой, как в прошлом сезоне, даже не как в первый год. Он ещё с прошлого сезона тратит слишком много эмоций, соперники его провоцируют, он отвлекается от игры. И КПД его стал меньше», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня состоится встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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