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Игрок «Локомотива» Карпукас пропустит матчи сборной России с Камеруном и Кенией

Игрок «Локомотива» Карпукас пропустит матчи сборной России с Камеруном и Кенией
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Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о восстановлении полузащитника красно-зелёных Артёма Карпукаса.

«Мы до последнего рассчитывали, что он успеет восстановиться к матчу с «Уралом», но, к сожалению, не вышло. Теперь ждём после паузы. Вчера связались с медицинским штабом сборной России и пришли к соглашению, что этот сбор он пропустит», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Напомним, на октябрьском сборе национальная команда России проведёт два товарищеских матча — со сборными Камеруна и Кении. Встреча с Камеруном состоится 12 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры — в 19:00 мск. С Кенией россияне сыграют в Турции 16 октября.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты».

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
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