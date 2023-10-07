Игрок «Локомотива» Карпукас пропустит матчи сборной России с Камеруном и Кенией

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о восстановлении полузащитника красно-зелёных Артёма Карпукаса.
«Мы до последнего рассчитывали, что он успеет восстановиться к матчу с «Уралом», но, к сожалению, не вышло. Теперь ждём после паузы. Вчера связались с медицинским штабом сборной России и пришли к соглашению, что этот сбор он пропустит», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».
Напомним, на октябрьском сборе национальная команда России проведёт два товарищеских матча — со сборными Камеруна и Кении. Встреча с Камеруном состоится 12 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры — в 19:00 мск. С Кенией россияне сыграют в Турции 16 октября.
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