Агент: точных сроков возвращения Кайо на поле пока нет

Нето Хеновес, агент бразильского защитника «Краснодара» Кайо, рассказал, что пока неизвестны точные сроки возвращения футболиста на поле.

«Кайо уже начал процесс восстановления, всё идет хорошо. Но пока точных сроков его возвращения на поле нет», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Напомним, бразилец получил травму в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (0:0). В данный момент Кайо находится в Бразилии, где проходит его реабилитация после полученной травмы.

В текущем сезоне 28-летний защитник принял участие в шести матчах во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.