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Ринат Билялетдинов сообщил, что остался в структуре «Химок»

Ринат Билялетдинов сообщил, что остался в структуре «Химок»
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Российский специалист Ринат Билялетдинов рассказал, что остался работать в структуре «Химок» после того, как покинул пост главного тренера молодёжной команды…

«Во главу угла был поставлен анализ ситуации. Я остался в клубе, просто так было нужно для интересов клуба и оценки объективности молодых игроков.

Какая должность? Давайте назовём это сотрудничеством. Перспективы есть и для дальнейшего сотрудничества. Там всё: и тренерская, и организаторская, и селекционная, и социальная, и образовательная деятельность — и всё, что связано с молодыми футболистами. В клубе есть большое направление по развитию молодёжного футбола, большой проект, в котором я продолжаю участвовать», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

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