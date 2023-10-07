Мостовой: Абаскаля могут уволить, если «Спартак» проиграет ЦСКА со счётом 0:3

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА и отметил, что главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля могут уволить, если его команда проиграет со счётом 0:3.

«Фаворита в этом матче нет. «Спартак» располагает более большой обоймой, но главный тренер этой команды не может разобраться с этой обоймой и не знает, как ей пользоваться, — отсюда и идёт эта непонятная ситуация с результатами.

У армейцев более стабильная игра и состав, но у них не хватает игроков. Трудно прогнозировать, когда команды не в оптимальных кондициях. Ставки хорошо делать после игры.

Может ли этот матч стать последним для Абаскаля в «Спартаке»? Вряд ли. Люди, которые всё время восхваляют и возвышают его, на этот шаг сейчас не пойдут. Единственное, что может к этому привести, — если они проиграют 0:3. Но такого просто не может быть. Мог ли поверить, что проиграют «Крыльям» 0:4? Блин, кошмар (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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