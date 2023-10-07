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Семак ответил на вопрос о сроках возвращения Марио Фернандеса в обойму «Зенита»

Семак ответил на вопрос о сроках возвращения Марио Фернандеса в обойму «Зенита»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о сроках возвращения 33-летнего защитника клуба Марио Фернандеса в обойму.

«Когда Фернандес вернётся в общую группу? Надеемся, что после паузы будет тренироваться. Остаётся только удивляться тем прогнозам, которые появляются в прессе. Марио уже тренируется по индивидуальной программе. Думаю, что после паузы начнёт фрагментарно работать с командой», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Фернандес может не сыграть до конца 2023 года из-за травмы боковой связки колена.

Напомним, игрок получил травму в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3), защитника заменили на девятой минуте. С начала чемпионата России Фернандес принял участие в восьми играх, шесть из них начав с первых минут.

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Источник: защитник «Зенита» Марио Фернандес выбыл до конца года
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