Газизов: в «Спартаке» в один миг могут превратить в героя и на следующий день уничтожить

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я сам работал в «Спартаке», это очень и очень непросто. Очень большие ожидания. В один миг тебя могут превратить в героя и на следующий день уничтожить. В «Спартаке» всё так происходит, быстро. Ничего не хочу сказать про Абаскаля, но иногда нужно время, чтобы воплотить идеи. Не мне ставить ему оценку, но я приверженец российской школы. Уверен, что есть российские специалисты, которые могут возглавить топ-клуб РПЛ, это доказывает работа Сергея Семака в «Зените». Пять чемпионств подряд — попробуйте повторить», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» в 2022 году. Сейчас красно-белые под его руководством идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 16 набранных очков.